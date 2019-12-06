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前世情人威力無窮 周柏豪望住囡囡瞓覺︰我們回到家了 (22:05)

文章日期：2019年12月06日

日前宣布已為人父的周柏豪今日接太太Stephanie及女兒出院後，在社交網上載女兒在BB牀內睡覺的照片，留言︰「我們回到家了。」

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（即時娛樂）

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