前世情人威力無窮 周柏豪望住囡囡瞓覺︰我們回到家了 (22:05)

周柏豪安頓好太太及女兒後，即在社交網分享女兒照片。（周柏豪Instagram圖片 / 明報製圖）

日前宣布已為人父的周柏豪今日接太太Stephanie及女兒出院後，在社交網上載女兒在BB牀內睡覺的照片，留言︰「我們回到家了。」

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（即時娛樂）