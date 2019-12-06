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前世情人威力無窮 周柏豪望住囡囡瞓覺︰我們回到家了 (22:05)
文章日期：2019年12月06日
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周柏豪安頓好太太及女兒後，即在社交網分享女兒照片。（周柏豪Instagram圖片 / 明報製圖）
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日前宣布已為人父的周柏豪今日接太太Stephanie及女兒出院後，在社交網上載女兒在BB牀內睡覺的照片，留言︰「我們回到家了。」
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（即時娛樂）
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