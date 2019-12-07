《願榮光歸香港》不入叱咤榜 方皓玟《人話》趕及尾班車 (14:45)

歌曲《願榮光歸香港》未能上榜，方皓玟（右）新歌《人話》剛好趕及尾班車。（資料圖片／方皓玟Instagram圖片／明報製圖）

抗爭歌曲《願榮光歸香港》與方皓玟爭議新歌《人話》最近大受關注，不少人期望兩首歌曲入圍明年1月1日商台主辦的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，成為「我最喜愛的歌曲」投選歌曲之一。

商台今日（7號）公布的專業推介20強，就決定它們能否趕及尾班車，結果《願榮光歸香港》未能上榜，方皓玟的《人話》順利打入，並成為第11位，總算令部份人不致失望。

商台專業推介（第49周）：

第1位：Gin Lee《喘息空間》

第2位：馮允謙《尋找白金漢》

第3位：小塵埃《心之書》

第4位：AGA《Two at a time》

第5位：麥浚龍 Featuring 黎明《忘記和記》

第6位：謝安琪《我們的基因》

第7位：梁釗峰《28天》

第8位：陳柏宇《爸爸的禮物》

第9位：許廷鏗《荒廢之綠洲》

第10位：MIRROR《Reflection》

第11位：方皓玟《人話》

第12位：黃妍《刮骨》

第13位：林欣彤《一秒》

第14位：Dusty Bottle《What Did You Say》

第15位：小肥 Featuring J.Arie《哪懼牆攀不上》

第16位：黎曉陽《拾荒者之歌》

第17位：The Boogie Playboys《跳草裙舞》

第18位：周國賢 Featuring JW《逃生門（門外版）》

第19位：李靖筠《第千次重逢》

第20位：鄧小巧《無神論》

（即時娛樂）