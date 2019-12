next

胡定欣早前與胡蓓蔚、胡杏兒、姚子羚、李施嬅到馬爾代夫旅行,拍下大批靚相。李施嬅曾指眾女中最性感的是胡定欣,話口未完,定欣即在Instagram(Ig)上載半裸上身的望海背面相,火辣程度滿分﹗她說︰「平時Keep得咁辛苦,呢張相係要影既(嘅)﹗~😌」

操刀拍下這張性感照的胡蓓蔚留言︰「紙巾紙巾紙巾🔥🔥🔥。我諗宜(依)家全世界都應該好妒忌我😜。」大批圈中人紛紛「嘩」聲四起,李施嬅說︰「Nose bleeding to death 😍。」黃祥興叫定欣「Keep fit and show more 」。

劉佩玥、吳家樂、楊詩敏(蝦頭)均留言提議定欣轉身騷正面相,吳家樂說︰「😱轉身睇下係咪你先🎉🎉﹗」蝦頭說︰「Pm 我正面吖(呀)表姐 🤣🤣🤣🤣🤣。」定欣回覆︰「@yeunghatou(蝦頭Ig名字)唔啱你pm你正面俾(畀)我先🤣﹗」

(即時娛樂)