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王菲罕有現身活動 型格包頭Look吸引逾200萬人看直播 (14:22)

文章日期：2019年12月08日

久未露面的王菲昨天罕有現身，出席其代言的護膚品活動。王菲一身全白造型出場，以香檳白金頭巾包頭，配以金色巨型耳環，腳踏斑馬紋高踭皮靴，非常型格，吸引超過200萬人收看直播。

（即時娛樂）

 

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