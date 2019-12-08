為冬日添暖意 龔嘉欣Ig曬性感泳衣相 (14:36)

龔嘉欣決定要努力操弗，是為了明年夏天再甫泳衣相做準備？（龔嘉欣Instagram圖片 / 明報製圖）

雖然天氣寒冷，龔嘉欣（Katy）仍在Instagram（Ig）分享性感泳衣相，為粉絲送上暖意。她說︰「翻看相簿，看到這張照片，想念我的肌肉與線條，不能再懶惰了，我要重新練回去 💪🏻。」

（即時娛樂）