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為冬日添暖意 龔嘉欣Ig曬性感泳衣相 (14:36)

文章日期：2019年12月08日

雖然天氣寒冷，龔嘉欣（Katy）仍在Instagram（Ig）分享性感泳衣相，為粉絲送上暖意。她說︰「翻看相簿，看到這張照片，想念我的肌肉與線條，不能再懶惰了，我要重新練回去 💪🏻。」

（即時娛樂）

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