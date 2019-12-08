【台北巡唱】49歲莫文蔚除衫曬身材 讚周興哲靚仔過星爺 (17:32)

49歲莫文蔚於台北小巨蛋舉行一連兩場「絕色莫文蔚世界巡迴演唱會 巔峰之旅」台北站，昨晚首場演出，除了表演彈古箏、打鼓外，在encore環節時，她突然玩除衫，僅以閃亮sports bra上陣，盡騷弗爆身材，令全場觀眾大感驚喜；之後，舞蹈員又當眾脫去她的運動長褲，剩下銀白色緊身褲，全身沒有任何贅肉呢！

這晚她邀來周興哲擔任嘉賓，兩人首度同台合唱《可惜了》；莫文蔚騷美腿躺在鋼琴上，周興哲則彈鋼琴伴奏。之後，周興哲貼心扶莫文蔚從鋼琴上下來，他怕醜說：「Crazy！我彈鋼琴都在抖，太性感了。」莫文蔚則表示：「小朋友沒看過，我收斂很多，怕嚇到你。」莫文蔚稱一見到周興哲有莫名的親切感，因對方跟她好友周星馳（星爺）不只名字相似，連生日都是同一天。莫文蔚又大讚周興哲外表比周星馳帥，周興哲興奮說好像在做夢：「我很喜歡看很多電影。」莫文蔚笑說：「不要告訴我是《食神》，我扮成那樣，為藝術犧牲、為周星馳犧牲。」

這晚莫媽媽也有現身打氣，當莫文蔚獻唱完歌曲《盛夏的果實》後，她向觀眾介紹媽媽，她說：「我媽媽今年80歲，很厲害吧，前陣子幫她搞了一個很大的派對，但我們家一向很關注慈善，就要大家不要送她禮物了。」當場邀請一位捐出60萬台幣給莫文蔚和家人成立的「莫理士愛心行動基金」的善心粉絲上台。而莫媽媽受訪時也談到，基金會善款將用在教育、動物和環境保育方面。

（即時娛樂）