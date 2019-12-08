【場面尷尬】被爆有尿頻問題 湯唯直播節目淚灑人前 (21:35)

內地女星湯唯於2014年閃嫁韓國導演金泰勇，婚後誕下女兒Summer，早前她獲內地影帝雷佳音親自邀請拍攝新片《吹哨人》，之後齊齊為電影宣傳；豈料，兩人一起接受金雞獎直播採訪時，雷佳音爆湯唯在片場經常去廁所，原本大笑回應的湯唯，卻突然淚灑鏡頭前，令場面一度尷尬。

直播上，主持人問雷佳音與湯唯拍片時最受不了彼此什麼事？雷佳音先問湯唯可否說出來，得到對方同意後，他說有次拍攝一場喊戲，每當自己醞釀好情緒時，湯唯總會說要去廁所，令他情緒無法連貫難以入戲，此鏡頭足足拍了10次，間接爆湯唯有尿頻問題。湯唯聞言原本還大笑並向對方道歉，不料她突然開始落淚，並透露自己最不能忍受雷佳音的地方是「你什麼高興、不高興都不說，今天才說。」試圖打圓場，但湯唯仍止不住眼淚，要離席去補妝兼緩和情緒，她笑說：「你們兩個聊1分鐘，我哭1分鐘。」主持人打圓場要雷佳音道歉，雷佳音卻表示：「我說錯了嗎？不至於吧！」

湯唯事後被問到為何灑淚？她稱第一次得知雷佳音的感受，自己是因為內疚而喊，「特別自責，他沒有問題，他肯定明白，大家都是演員，他知道我是很用心的演員，我不是偷懶或故意，他都是明白的。」湯唯又透露拍該片前有些不舒服，因服用過多抗生素，造成身體部分機能失調。

節目播出後，不少網友指女性生產完常受到尿頻問題困擾，認為雷佳音不該當眾爆湯唯的私密問題，亦有人鬧雷佳音沒風度。

（即時娛樂）