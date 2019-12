next

黃貫中(Paul)前天(7日)率領6支搖滾樂隊包括Josie(何超儀) & The Uni Boys、Soler、ToNick、Cassette、秋紅和逆流,在澳門開騷,Paul老婆朱茵和女兒黃鶯﹑超儀老公陳子聰均捧場。

Paul於中場時段出場,粉絲們拿著手機衝到台前,為拍到Paul的風采。Paul甫出場,全場粉絲即企起身又跳又唱。Paul唱出《Can't bring me down》,帶動粉絲們的Rock心。唱完後,Paul說:"Show Me Your Power Please!"全場尖叫,掀起全晚高潮。在歌與歌之間,Paul並無返後台換衫,而是在台上換結他演奏,可見他對音樂堅持和要求。另外,Paul與何超儀合唱Beyond的《光輝歲月》﹑又聯同超儀和Soler再唱Beyond的《不再猶豫》及《海闊天空》,勾起粉絲們回憶。

(即時娛樂)