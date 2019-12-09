【孖容祖兒合作】關智斌林子博陳振華 自身經歷勉勵他人 (16:08)

容祖兒﹑關智斌（Kenny）﹑林子博和印度裔演員陳振華，日前為電器品牌拍攝全新網上OTV《造就更好》，並以3段真人真事作為題材重心，分別道出自身經歷，遇上人生高低起跌，仍可在逆境中自強不息。

Kenny本來有機會跟多年拍檔踏足紅館，卻因突如其來的新聞，令演唱會取消，在他面對挫敗、以為與夢想擦身而過之時，突然傳來好消息，原本以組合名義的演唱會，變成了他的個人演唱會，提醒大家只要帶著夢想做人，繼續奮鬥，好好裝備自己，必有圓夢的機會。

第二段真人真事的主角，是早前被電視台解僱的林子博，在太太患病、人生最脆弱之時，竟然傳來不獲公司續約的消息，雙重打擊令他曾經一蹶不振，但他重拾志氣，不放棄不怯懦，還多得圈中好友施予援手的支持與協助，最終得到新的演出機會。

第三段奮鬥經歷是圍繞著土生土長的印度裔演員陳振華，他自小被欺凌侮辱，加入演員行列12年，期間為追逐演員夢，一人身兼多職，曾一邊兼顧幕前演出，一邊當搬運工人養家，雖然身心俱疲，但在自己的努力和家人的鼓勵下，從未放棄追夢的決心，最終贏得觀眾的掌聲，在演藝圈獲得認同。

（即時娛樂）