「胡說八道會」成員胡杏兒、胡定欣、姚子羚、李施嬅與胡蓓蔚(豹嫂)早前拉隊到馬爾代夫旅行,不時在網上洗版分享性感泳裝照。豹嫂今次上載眾人玩空中瑜伽照片,由於眾人皆背向鏡頭,於是豹嫂就叫大家估一估誰是誰。豹嫂留言:「Who is Who? #aerialyoga #coatch(coach)@selenaleelalee #sheisagoodteacher」

被指是教練的李施嬅留意到豹嫂錯打「coatch」,即回覆:「You mean Coach? Hehehe My first set of students」胡杏兒則話很難估,而胡諾言笑她們是五隻蜘蛛俠。

(即時娛樂)