陳明憙拍MV遊歷5大靚景 遭死氣喉灼傷小腿留疤 (17:09)

陳明憙（Jocelyn）新歌《遊樂》帶出環保信息，早前遠赴青海湖和青海油菜花田等靚景拍MV，她說：「因為全球天氣變化，這幾個靚景隨時會消失，我希望借用新歌，身體力行帶大家愛上我們最好的遊樂場，就是大自然。」

MV靚人靚景背後，Jocelyn身兼多職，首次擔任創作、概念企劃、MV導演的她，還要化身導遊，安排今次絕景之旅，就連訂機票、交通、膳食，均由Jocelyn一腳踢安排。她說：「出發前我已計劃好所有行程，但意外永遠是意料之外，在前往青海阿尼瑪卿雪山，原本預計只需步行1小時便可到達，但因為遇上暴風雨，登山路程有點出錯，最終我們花了3個多小時才到達雪山，期間還要攀過一個又一個大石頭，加上我們身處在海拔5000多米的高山，行路要慢、說話要放輕，否則會有出現高山反應的危機。」

自小便有哮喘的Jocelyn，登山期間難免要吸哮喘藥，以防病發，幾經波折，最後成功登上雪山，眾人馬上各就各位開工拍攝，並要趕在天黑前落山，保障安全。她說：「幸運地在其他地方取景拍攝一切順利，雖然遇上了一個小意外，我被汽車的死氣喉，灼傷了小腿，留下一道疤痕，但看到這個由自己一手策劃的MV，只能說，一切都很值得！」

（即時娛樂）