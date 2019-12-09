【黃貫中已宣布退出】主辦單位今宣布Beyond紅館騷取消 (17:53)

黃貫中（Paul）和葉世榮原定於明年1月17日至19日，假紅館舉行3場《2020年黃貫中‧葉世榮 37 Beyond作品巡迴演唱會》，卻飛起與阿Paul鬧不和、曾揚言「沒有Beyond了」的黃家強。消息傳出後，大批香港歌迷留言斥兩子消費Beyond，上月初阿Paul所屬經理人公司「凱藝娛樂」，曾在官方facebook發聲明，指阿Paul「因各方就演唱會相關事宜的溝通始終未達成一致，且至今主辦方未與我司簽署任何與該演唱會相關具有法律效力的合約」，因此與經理人公司雙雙決定退出是次演唱會及其一切相關活動。

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不過，主辦單位G Music遲遲未公布個唱安排，直到今天（9日），G Music終於在facebook宣布演唱會取消：「鑑於數月以來香港社會環境出現不穩定的因素，考慮到藝人﹑表演團隊﹑製作團隊及歌迷的安全，經過主辦方連日來的討論後，決定忍痛取消原定於2020年1月17–19日（星期五六日）假紅磡香港體育館舉行的《黃貫中‧葉世榮 37 BEYOND 作品巡迴演唱會 2020 香港》，對此造成不便深感抱歉，謝謝各方的支持和體諒。」

（即時娛樂）