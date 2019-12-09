【拍檔互數】朱朱不滿加親熱動作 洪永城被拔白頭髮喪鬧 (18:12)

【專訪】朱晨麗（朱朱）與洪永城（Tony）在無綫台慶劇《多功能老婆》中飾演一對鬼馬夫妻，外間反應不錯。二人原來戲內戲外都充滿「火花」，朱朱大爆原本劇本親熱戲不多，但Tony卻自行加料，「他好多想法，對白又想加，有些太過分的被監製陳寶華刪去，有些就畀他出吓鏡。我們有場對手戲到正式拍攝，他突然爆肚做了一個親熱的行為，因為演緊戲，在無辦法之下我一定要接受，直到停機我先跳出來，我當時問他『你剛才做了什麼？』，他答『冇呀，個劇情應該要這樣』」。Tony表示忘記是哪一場戲，即被朱朱狙擊說：「你選擇性失憶？」Tony連忙解釋兼道歉：「每逢拍親密動作會跟對手溝通清楚的，sorry，我不是存心這樣做，只是巧合，我是感覺行先的演員，若然令你受委屈，不要見怪！」

Tony聲稱拍劇期間他亦有不快，被朱朱激到大動肝火，「我不知道長了白頭髮，拍拍吓戲，她無端端伸手拔我條頭髮，男人好怕髮線向上移，每個髮囊都值錢，我好嬲，然後跑出錄影廠打沙包，待心情平復才繼續拍，嚇呆了楊千嬅和陳煒」。朱朱為此辯解：「Sorry，洪爺，其實我出於好心，見他有條白頭髮，擔心出鏡不好睇，所以才幫他拔。嘩，他好大聲鬧了5分鐘，驚到我呢！」

欲知朱晨麗、洪永城專訪詳情，請留意明天（12月10日）明報娛樂版。

（即時娛樂）