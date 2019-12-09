【高以翔猝逝】網民發文悼念 難忘低價出讓新手機 (20:36)

台灣型男高以翔上月27日在內地錄影綜藝節目時猝死，終年35歲，令不少人心傷。網民「Molly Moda 茉莉」於當日在facebook即時發文悼念高以翔，回憶9年前在某一個騷合作，難忘高以翔的友善，毫無大明星架子外，有次在閒談中知道她想換新款的手機，及明白薪水不多，高以翔將新買入、用了一星期的新手機，以低價轉讓給她。

「Molly Moda 茉莉」留言：「RIP Godfrey 這照片是2010.10.14 9年前的高以翔在台灣已經超級紅 但他很好笑、人也很和善客氣禮貌 當時我負責的案子的業主們都喜歡敲他 大概一個月可能會見到他最少一次 每次記者會時裝秀遇到我都跟我謝謝 很多藝人是不會理會我們這些工作人員 但他沒有大明星架子對工作人員都客氣 雖然是冷面笑匠，但卻是很溫暖的人 有次我說我要買手機他知道我薪水少 他說新買一週（周）的黑莓機賣我8000 （當時的blackberry其實很貴好幾萬） 早上看到新聞我在內心一直祈禱 到最後一刻他都還在工作超敬業 他真的是我心裡（裏）永遠的男神 也是我人生第一場秀的主秀」

（即時娛樂）