【撐廣東歌】孖楊天宇拍短片 吳浩康唱盡四大天王金曲 (15:10)

吳浩康（Deep）近日孖楊天宇（Angus）合作拍短片《失戀廣東歌備忘錄》，影片中Deep演唱片店店務員「吳偉男」，遇上在店中尋找K-pop碟的Angus，並告知Angus他要尋找的BTS大碟已售罄，令Angus大感失望：「唉，又賣晒，好心你哋入多啲K-pop啦，依家唔聽k-pop仲聽咩啫？」Deep隨即為Angus推薦一連串的廣東話金曲。

首先唱出的是Beyond的《灰色軌跡》，卻換來Angus一句：「做咩啫你？」又指自己喜歡靚仔和萬人迷。Deep唱出張國榮的《左右手》，Angus卻指自己較喜歡韓國偶像，Deep立刻提出：「有什麼idol（偶像）勁過四大天王？ 」Deep化身四大天王，唱出劉德華的《暗裏着迷》、黎明的《夏日傾情》、張學友的《真情流露》及郭富城的《失憶諒解備忘錄》。

認識四大天王後，Angus表示自己剛失戀，想聽情歌抒發，Deep便介紹情歌王子古巨基，並唱出《傷追人》。在Deep努力的一番推薦下，Angus買了多張粵語唱片：「其實以前的廣東歌都幾好聽。」Deep表示只要還有人聽廣東歌，他們都會繼續唱下去。最後Angus讚Deep歌喉不錯，但卻説：「不過你個樣就差咗啲，可以考慮喺youtube開channel翻唱。」相當搞笑。

（即時娛樂）