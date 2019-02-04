【BOYZ變MAN】關智斌由纖瘦美少男 蛻變成爆肌型男 (15:20)

剛於9月完成首個紅館個唱的關智斌（Kenny），今天（10日）推出全新個人廣東單曲《頭頂有角》。Kenny日前拍新歌MV，並加了很多想法：「歌詞講無論你幾咁古怪、點同人哋唔同都好，都要be yourself，勇敢去做好自己，可能你最古怪嘅就係你最可貴嘅嘢。MV入面的肢體動作、animation、graphic都落足心思，沒有預先排好的舞蹈，完全係即興。」Kenny又說：「首歌係講蛻變，要有自己諗法，所以MV入面跳嘅舞，全部隨心即興，完全free style 。」

說到蛻變，Kenny自言幸運，在成長過程中，得到很多人提攜和照顧：「『BOYZ』的時期最無憂無慮；現在做『MAN』必須要獨立，自主，要肩負更多責任，雖然負嘅責任多咗，但完全不覺得這是負累，反而從這成長過程中的經驗累積令我更快樂。」

另外，Kenny由纖瘦美少男，變成爆肌型男，他說：「其實一個瘦底嘅人要增肌，係比一個要減肥嘅人更難。減肥只需減食同做運動就可輕易達標，但瘦底嘅人係要食好多不同而唔係太好食嘅食物，加上大量運動及操練先可以增肌肉，所以話『瘦底要爆肌係好難㗎』，不過都係嗰句，要達到目標就就要付出100%的努力啦，唔懶得㗎。」

（即時娛樂）