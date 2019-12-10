【男方口快快認愛】蔡思貝冧讚胡鴻鈞：佢唱歌好好聽.... (17:40)

【今日直擊】蔡思貝為無綫新劇《踩過界II》試造型，思貝的「癲姐」角色依舊，不過她換了穿律師袍，哨牙造型亦不見了，她否認是自己要求變靚：「造型上有少少不同。（更醜？）等觀眾期待一下。（整靚樣？）應該有的。（你要求變靚？）不是，我想全部醜呀！職業上，上次是師爺傍住盲俠，但今次是演大律師。」

另外，思貝和胡鴻鈞被爆頻頻約會，胡鴻鈞被傳媒追問感情事時，更口快快認愛，思貝則說：「我沒有聽到，我們是好朋友，他只是載我回公司，我們有共同朋友，經常一齊玩，我們拍過劇集《衝線》，玩過《降魔的》遊戲節目，又翻唱過他的《到此一遊》。」談到胡鴻鈞在她心中的印象，她甜笑說：「唱歌好好聽！」再問她不肯確認胡的男友身分，是否怕傷對方心？她只說：「好朋友囉！」思貝又否認公司施壓不准拍拖，聲稱忙於拍劇，無暇發展感情。

講到她與胡鴻鈞、余德丞的好朋友關係有無分等級？她稱：「余德丞還多一個身分，是好拍檔，期待我們一齊再合作旅遊節目。」思貝緋聞不絕，惹人聯想為了收兵，她自圓其說：「 我的緋聞都是來自工作上，就當是宣傳，希望大家喜歡我們拍檔的火花和交流。」

（即時娛樂）