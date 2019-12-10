【聖誕留港消費】梁詠琪老公童裝生意受影響 跟員工共渡時艱 (18:33)

【今日直擊】梁詠琪（Gigi）今日到商台宣傳新歌《平安夜》，她表示新歌不是以聖誕為主題，想講不是平安夜才會平安，意思是回家和家人一起，已是很平安的晚上。問是否認為現階段社會氣氛，更適合聽這首歌？她說：「我覺得每個人在任何氣氛下總會有些工作或學業壓力，如我就正經歷女兒年近考試、要帶女兒考試，無論什麼事都要珍惜和家人相處的時候。」

她直言有時難免帶工作壓力回家，回想應該要好似除鞋一樣，除低不能帶入屋，因小朋友很容易接收到父母的情緒。問可有試過向女兒Sofia發脾氣？她即說：「她向我發脾氣多一點，其實小朋友有情緒都好正常，我經常會教她『忍住』兩個字，要想想為什麼要發脾氣，停一停，諗一諗。其實我成家人都好少發脾氣，有時和老公講到面紅耳熱，到膠著時會用開玩笑方式解決，最後通常是爆笑收場。」

她表示聖誕節決定不外遊，到主題公園住酒店玩幾晚，留港消費支持香港經濟。問老公的童裝生意可有受影響？她坦言：「話無影響都無可能，有少少，這個時候和員工都有共識，一起共渡時艱，始終是長遠的事業，暫時性的低潮便要守。」

（即時娛樂）