胡鴻鈞蔡思貝爆緋聞 許廷鏗認單身：唔太關我事… (18:43)

【今日直撃】許廷鏗最近被指同性好友胡鴻鈞（Hubert）與蔡思貝驚爆緋聞後，被嘲「失戀」而心情低落，在社交網上載歌詞以抒發情緒。許廷鏗今日出席新城頒獎禮記者會時，即被取笑他近日是否因「失戀」而頭痛？許廷鏗尷尬傻笑一輪才說：「我失咗一個好緊要的『麻將伴』，今日失咗一隻腳，『斷腳』，要好好物色麻將腳，一些好的麻將腳很難搵，牌品好就更加難搵。這個新聞好好笑！（胡鴻鈞好好牌品？）他是一般，哈哈！所以在此誠徵麻將腳！（可能蔡思貝牌品好好？）都可能OK，不過坦白講，近來少打牌。（對他們戀情有何睇法？）我不知道，無乜傾這些，反而覺得近來好似有不同身邊朋友有新的戀情，不知是否天氣凍？可能大家需要些溫暖，我暫時仲係單身。同埋我覺得好好笑，是好多朋友在網上進行不同解讀，其實我是宣傳自己新歌《將心比己》，歌詞放上網後大家就覺得『哦，佢講緊Hubert』，我就覺得想像力頗豐富，我知歌迷對我們FF有一種無限幻想空間，會在群組講我同Hubert之間虛構的戀情。」

至於是否祝福胡鴻鈞？許廷鏗稱：「都係，仲可以點呀…總之大家開心就得！（有無見過蔡思貝？）私下很少見，一定有見過，都認識的，近年確實少見，因為我轉了公司，所以…都唔知我答嚟做咩，都唔太關我事！（因為被指失戀？）不要搞我，我只是做音樂。」

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（即時娛樂）