【好期待】張致恒分享BB超聲波照：一照佢就喺度跳舞 (19:35)

張致恒明年家中添新成員，一家四口很幸福。（張致恒Instagram圖片／明報製圖）

張致恒（Steven）上月宣布老婆雯雯再度懷孕，明年家中再添新成員，大仔「天寶」很快升呢做哥哥。張致恒今日上載BB的超聲波照片，並興奮留言：「好期待啊 一照佢就喺度跳舞俾（畀）我睇」

（即時娛樂）