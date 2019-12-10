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【好期待】張致恒分享BB超聲波照：一照佢就喺度跳舞 (19:35)

文章日期：2019年12月10日

張致恒（Steven）上月宣布老婆雯雯再度懷孕，明年家中再添新成員，大仔「天寶」很快升呢做哥哥。張致恒今日上載BB的超聲波照片，並興奮留言：「好期待啊 一照佢就喺度跳舞俾（畀）我睇」

（即時娛樂）

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