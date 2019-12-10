自家服裝品牌獲獎 蘇志威希望成百年老店  (20:48)

蘇志威、陸詩韻、李司棋、李家鼎及沈卓盈等，今日現身「香港星級品牌2019」頒獎禮，其中蘇志威、陸詩韻及李家鼎更齊齊獲獎。蘇志威稱其自家服裝品牌得獎，獲業界肯定相當開心，他感謝團隊一直以來的努力，「公司不經不覺已有8、9年歷史，一直都很努力，花了很多工夫去做好這個香港品牌。藝人開設品牌，起初會比較易，有知名度可令大家容易認識，但要做得長久就要有品質保證，製成品令大家滿意，多謝員工同師傅的努力」。蘇志威非常羨慕很多品牌成立20、30年依然屹立不倒，他希望自己的品牌也可成為百年老店。他又承認有想過帶品牌衝出香港，但要視乎營商環境，故公司業務目前仍繼續放在香港。問到近期社會事件可有影響生意？蘇志威說：「就是要睇環境，依家要守住香港這個基地。」

陸詩韻經營的美容品牌，她慶幸生意在短短4年幾曾兩次達到目標成果，不過，她表示近日受到社會環境因素影響，旗下產品上架生意下降，但網上生意由8月份開始有上升趨勢。陸詩韻本月29日39歲生日，她表示不會大事慶祝，笑言不想經常想起自己多少歲。她希望明年市道好，大家也會開心點。

沈卓盈今日擔任頒獎嘉賓，談到老公Calvin經營內衣品牌生意，她表示不會插手老公的生意，「老公去旅行見到內衣褲就會好專業入去睇，仲會拉埋我，因為驚尷尬」。她又自爆︰「我所有的內衣褲全部由老公供應，想要的顏色和款式即講即有。」

（即時娛樂）