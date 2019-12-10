【澳門影展紅地氈】劉嘉玲雍容華貴 潤娥楊千嬅齊齊騷肩 (21:51)

曾國祥與太太王敏奕跟《少年的你》團隊一齊行紅地氈。（黃梓烜攝／明報製圖）

【明報記者陳釗、黃梓烜澳門直擊】「第4屆澳門國際影展暨頒獎典禮」今晚舉行，劉嘉玲、郭富城、楊千嬅、鮑起靜、曾國祥與太太王敏奕、韓國少女時代成員潤娥、日本男星片寄涼太及法國影后茱麗葉庇洛仙（Juliette Binoche）等，一齊亮相紅地氈。

劉嘉玲打扮雍容華貴，氣場十足。提到日前54歲生日，嘉玲透露孖老公梁朝偉二人世界靜靜慶祝，甜笑透露收到很大卡的禮物，不過就保持神秘，未有說出是什麼類型首飾；她又表示聖誕節會跟老公一齊去滑雪。

郭富城、楊千嬅及鮑起靜主演的《麥路人》是今次電影展的閉幕電影，三人在台上受訪時，城城多謝大會的邀請，鮑姐笑言很開心跟城城再做母子，感覺中頭獎一樣，戲中自己亦似小學生，覺得有很多地方欣賞。城城受訪時謙稱他只是幼稚園，身旁鮑姐即大讚他是大學生、教授級。城城亦多謝戲中另一位拍檔萬梓良：「TVB訓練班未畢業時就跟他合作《成吉思汗》，至今再重遇，他是敬業樂業，好值得後輩敬重，大家要入場睇，會見到全新的萬子哥，不要錯過。」

相關新聞：難忘拍《中國機長》被風炮勁吹 張涵予感覺被虐待

相關新聞：4800米高山拍《中國機長》 劉偉強要求臨時演員健康證明

相關新聞：【獲頒「明日之星」獎】片寄涼太盼跟潤娥合作

相關新聞：【榮登韓國90後最賣座女星】潤娥感謝厚愛支持

（即時娛樂）