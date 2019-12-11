【很想念你...】陪高以翔爸爸傾偈唱歌 范范王力宏獻Sing念故友 (12:50)

台灣型男高以翔早前參加內地綜藝節目時，不幸猝逝，終年35歲，高以翔的告別式將於本月15日舉行。高以翔爸爸日前為兒子的身後事奔波，而高以翔的好友包括王力宏﹑范瑋琪（范范）和老公陳建州（黑人）等，則陪伴高爸爸，昨晚范范和大班朋友陪高爸爸聊天唱歌，大伙兒心情尚算平復，王力宏彈結他孖范范唱《Hey Jude》，而高爸爸亦有跟著哼唱，他還拿著結他獻Sing呢﹗

聖誕節臨近，聚會現場有不少佈置，最特別是有一個「G」字（高以翔英文名Godfrey）的大型聖誕花，大伙兒合照時，齊齊指向這個「G」字聖誕花，彷彿高以翔跟大家在一起，場面溫馨又感動。

范范留言稱：「陪以翔的爸爸聊聊天唱唱歌，今（昨）晚真的是好特別的一晚~神說《喜樂的心是良藥，憂傷的靈使骨頭枯乾》 我想 @godfreygao GODFREY（高以翔） 希望我們每一個人，包括他最愛的家人，朋友，都要喜喜樂樂的過每一天，唯有如此，他才能安心的離開，去最快樂最無憂無慮的地方！很想念你，真的，很快我希望我們能在天上繼續做家人，做彼此的兄弟姐妹。」

（即時娛樂）