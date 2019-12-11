【1981年已來港開騷】Air Supply讚港人沒變：非常美麗 (14:29)

澳洲老牌樂隊Air Supply昨晚（10日）再度來港於九龍灣舉行演唱會，全場爆滿，晚上8時準時開騷，Russell Hitchcock西裝骨骨，Graham Russell就穿上長褸拿著結他，先以歌曲《Sweet Dreams》及《Even the Nights》打頭陣，Russell Hitchcock全場不停向台下觀眾送飛吻，還以國語說「你好」向觀眾打招呼，他不禁道：「我早在1981年首度來港開騷，香港這個地方變化很大，但香港人沒變，仍然非常美麗。」

中段時Russell Hitchcock要離場先作休息，交由拍檔Graham Russell在台上演獨腳戲，Graham Russell笑言：「不要為有人離開舞台感到奇怪，Russell要休息4分鐘，因他剛才唱了最難的部分，而我只唱了簡單和低音部分。」隨後他即席吟詩答謝歌迷，再唱出近年新作《Son of the Father》。

之後Russell Hitchcock換衫再度上台獻唱，再與拍檔Graham Russell走落台獻唱一曲與觀眾作近距離接觸，尾聲唱出《Making Love Out of Nothing at All》、《Without You》及《All Out of Love》一系列經典歌曲，歌迷紛紛湧到台前與他們合唱，掀起全晚高潮，氣氛高漲。

（即時娛樂）