憑獻唱《風月俏佳人》電影插曲《It Must Have Been Love》,紅遍全球的瑞典二人組合Roxette,其主音Marie Fredriksson離世,終年61歲。

曾改編Roxette的《Listen To Your Heart》做廣東版《這是我心裏對白》的關淑怡(Shirley),今午在社交網撰文悼念,Shirley以英文慨嘆留言:「又一位走了,RIP,我認為友好地對待他人,是最明智的做法,生命是無常的,這是對他人給予你的生命的感激。沒有什麼事是真正屬於你,你的一切都是你的父母給予。」

