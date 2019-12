姚子羚早前跟好姊妹胡定欣、胡杏兒、李施嬅及胡蓓蔚,結伴到馬爾代夫享受陽光與海灘,並拍下不少靚相留念;雖然這次旅程已結束,大家亦重返自己的崗位,但偶爾也可看照片回味一下。姚子羚連日來也有分享是次「姊妹團」的照片,其中當然包括水著Look ,今日她又在社交平台上載一張戴上太陽眼鏡、身穿泳裝的半身照片,美好身段卻被隱藏了,姚子羚留言「Keep your face to the sunshine and you cannot see a shadow」,不少網民附上心心眼的emoji圖案,但亦有人說:「幾時才有正面?」

(即時娛樂)