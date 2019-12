2003年港姐亞軍楊洛婷(Rebeea),2014年跟Dear Jane主音黃天翱(Tim)結婚,婚後誕下女兒Tanya,一家三口幸福溫馨。今日楊洛婷在社交平台分享跟老公Tim撐枱腳的照片,原來兩人慶祝結婚5周年紀念(木婚),難怪未見女兒影蹤。這頓晚餐非常豐富,有魚子醬、松露、龍蝦、牛等美食,當然少不了蛋糕。美食是其中一個亮點,一身超性感打扮的楊洛婷「峰」騷示人,同樣吸睛;老公Tim深情一吻,楊洛婷露出冧爆笑容。

楊洛婷用英文留言:「5 years down, forever to go! Happy wood anniversary 老公! Keep loving me the way you do because I know I will 」楊洛婷叫老公一直愛她,她亦會一樣,實行甜蜜放閃!

(即時娛樂)