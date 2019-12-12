【專訪】《多功能老婆》陳寶華感恩工作史上有過楊千嬅... (18:25)

「金牌編劇」陳寶華重返無綫製作台慶劇《多功能老婆》，一個關於親情、愛情與友情的故事，沒有勾心鬥角的劇情，希望觀眾可以愛和希望。楊千嬅飾演的「藍飛」被丈夫尚劍雄（黃浩然飾）拋棄後，獨力照顧兒子，建立出自己的事業，同時要在感情路上作出抉擇，與丈夫重修舊好還是與租客榮浩田（周柏豪飾）展開新關係。

《多功能老婆》被指是25年前《再見亦是老婆》的2019年版，千嬅的角色就是當年的「肥師奶」陳秀雯，陳寶華說︰「當年寫《再見亦是老婆》時的離婚率好高，我跟監製李國立要寫『原諒』。至於《多功能老婆》，我暫時不透露。『出軌』、『背叛』在現今世界已不同，男女關係不似20年前。現在離婚很普遍，爸爸不回家也很平常。很多爸爸帶子女跟『Auntie』食飯，或媽媽有『Uncle』或『哥哥』，已經沒有家庭模範給小朋友。現在好似無人會寫倫理（劇），甚至覺得倫理不值錢。人與人之間還有何價值？我覺得有些事要堅持。友誼可以出賣，夫妻感情也不值錢，什麼才值錢？」

陳寶華沒想過貴為影后的楊千嬅肯再拍電視劇︰「她是專業演員，拍攝4個多月裏沒呻過辛苦，尊重團隊，知道每分鐘也是錢。我的工作史上有她的出現是榮幸！」至於黃浩然，陳寶華說︰「他與千嬅曾合作《新紮師妹》，再演『劍雄』有化學作用。我對浩然也有牽掛。他當年轉投亞視拍攝《子是故人來》，這是我在亞視最後的劇集。我之後到北京發展，一直擔心留下他在亞視，他會否漂泊，或耽誤了他的發展？」

周柏豪是無綫提議選用的演員，他飾演的「榮浩田」非常討好，被指是陳寶華最偏心的角色。陳寶華說︰「一個好的劇作家希望筆下所有角色也有特質，我希望每個人也有發揮。」她讚于淼飾演「最強小三」顏成功，演得非常好；黃錦燊，苗可秀及今年8月逝世的梁舜燕拍攝時給年輕演員扶持，起了化學作用。

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（即時娛樂）