【修例風波】明年4月首度開紅館個唱 AGA：擔心上唔到呢個舞台 (19:47)

香港反修例風波持續，不少演唱會相繼取消或延期舉行，但亦有歌手選擇踏上紅館舞台演出；繼早前方皓玟宣布明年4月於紅館舉行個唱，全創作歌手AGA（江海迦）同樣於明年4月迎來人生第一個紅館演唱會《AGA Round Midnight Live 2020》。今日AGA公布有關消息，對於在這個時候籌備演唱會，她坦言：「等了7年，終於可以上紅館，在這個時候去做自己第一個紅館演唱會，都會擔心上不到這個舞台。」如演唱會能順利舉行，AGA很希望能夠令歌迷帶走心中的負擔，跟她度過一個治癒的晚上；而她亦會以廣東歌回應支持和喜歡廣東樂壇的每位樂迷。

AGA是香港首位女歌手帶着全創作歌曲踏上紅館舞台，AGA永遠記得她的伯樂舒文所講過的事，監製舒文曾問她想成為哪類型的歌手，當年AGA毫不猶豫回答「唱作歌手」，當初剛岀道時AGA跟舒文講過：「我想開一個全部歌曲作品都屬於自己的演唱會。」AGA知道音樂是捱岀來的，雖然這條路很艱辛，必須用時間來磨練，經過7年努力，終可實現這個夢想。

回想起2013年入行時，AGA曾與好友在茶餐廳吃飯時，談及自己在音樂路上很迷茫，更突然大喊，自問每首歌都盡最大努力去寫，可惜3年來其作品無人問津，全都賣不出去。之後，AGA和好友一起散步走到紅館，當時好友向她說「你終有一天可以在紅館開個唱」。現在夢想成真，AGA自言很幸運，會盡力做到最好。

（即時娛樂）