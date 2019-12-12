甄子丹成首位華人藝人 大馬雙子塔舉行粉絲見面會 (20:38)

「宇宙最強」甄子丹最後一部功夫片，亦是電影「葉問系列」最後一集的《葉問4：完結篇》，將於12月20日聖誕檔期上映，最近甄子丹到星、馬兩地宣傳。甄子丹日前先偕同太太汪詩詩到新加坡，到訪當地還原了的「葉家大宅」和經典場景，除吸引數千粉絲到場，連正在放假又剛巧經過的新加坡副總理兼財長王瑞杰，也忍不住走入「葉家大宅」「踢館」，並投入得擺出過招姿勢，甄子丹說：「真的好感動，大家的熱情和尖叫，更意外是副總理都投入去玩，奈何和他緣慳一面！」

甄子丹逗留新加坡3日，旋即轉到馬來西亞，會合監製黃百鳴、編劇黃子桓及演員陳國坤繼續宣傳，其中粉絲見面會於馬來西亞雙子塔舉行。據知雙子塔極少開放予藝人活動，但得知「葉問」到訪，商場首次破例，讓甄子丹成為首位華人藝人可以在商場內舉行活動。當日6層高的雙子塔早已逼爆，甄子丹出現時，全個商場尖叫震天；為答謝大家愛戴，甄子丹不停在台上派心。對於《葉問3》於2015年在大馬創下3000萬馬幣的高票房紀錄，成當地開埠以來最高華語片的紀錄，問到這次的期許，甄子丹跟老闆兼監製黃百鳴異口同聲表示：「做好自己本分！沒有數字，一切隨緣！」

（即時娛樂）