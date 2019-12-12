掏手接囡囡排泄物都覺冧 周柏豪︰似蟹粉小籠包的蟹粉 (20:50)

【今日直擊】周柏豪今日到電台宣傳，剛為人父的他讚出世10天的女兒好易湊，而且只有他為女兒換尿片時，女兒才不會哭，令他愛上「換尿片」這項工作，就連掏手接住女兒的排泄物也不覺核突。柏豪說︰「似蟹粉小籠包的蟹粉，還有陣餘溫，感覺很冧，很想拍下照片。」

他表示女兒的出世日期是由師傅擇日決定，最緊要旺媽咪，所以為女兒改名前，也會先諮詢師傅意見。柏豪回憶陪太太入手術室剖腹生產當日，太太非常堅強，他就因為見太太肚皮被打開而心痛到喊，要太太反過來安慰他。柏豪說︰「她開住個肚都說無問題，女人真的很堅強，男人不應該有任何投訴，做好本分便可！（如何獎勵太太？）再生，最完美是有個大女及細仔。」

有傳他購入清水灣豪宅獎勵太太，柏豪說︰「是去年的事，價值4000萬元，一家三口已入住。（太太再生，再加碼？）更上一層樓，但先要努力工作！其實她沒什麼要求，令我更加想送她禮物。」提到憑《多功能老婆》入圍爭「最佳男主角」、「最受歡迎電視男角色」及「最受歡迎電視歌曲」3個獎，柏豪自言只對歌曲獎較有信心，反而深信《多》劇能奪「最佳劇集」。

（即時娛樂）