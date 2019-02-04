【吐血也要拍？】高以翔進行CPR急救影片曝光  (22:11)

台灣男星高以翔於上月27日拍攝浙江衛視的遊戲節目《追我吧》時猝逝，事後有網民指救援延誤，早前浙江衛視總監還原高以翔的出事過程。他提到發現高以翔在花槽暈倒，導演即呼叫現場候命的救護車，在他倒地後1分46秒，現場候命的醫護人員趕到並進行急救20多分鐘，再由救護車送到醫院。經兩個多小時搶救，院方宣布搶救無效。拍攝現場的醫護配備包括有2輛救護車、3名專業醫護人員。

今日網上流出一段當晚高以翔的急救影片，在29秒的片段中，很多人圍着高以翔，其中有身穿黄色衣服的人正在為高以翔進行CPR（心肺復甦），陳偉霆、辰亦儒等都圍在高以翔身邊；其間，未見有救護車出現，也無法確認急救時間，有網民為此要求浙江衛視還原急救真相。

另，今日又流出一段疑似是現場觀眾受訪的錄音，此人透露當天是有人先喊高以翔不對勁、翻白眼，在場嘉賓於熒幕上看到高以翔特寫便跑出去，導演隨即cut了高以翔的畫面，但沒有關掉咪高峰，他們聽到有嘉賓非常著急說「跑快一點」，「從高以翔倒下，嘉賓發現、嘉賓出去，然後醫護人員來，我覺得這中間5分鐘肯定是有的，肯定是沒有所謂一倒下來及時救援，不存在的」。此人更透露攝影師在高以翔倒下後仍在拍攝，否則嘉賓是看不見的。

救護車何時出現？這名疑似現場觀眾稱，應該是高以翔進行CPR約10或7、8分鐘後。至於拍攝過程中，是否有人說就算出現狀況，跑到吐血也要拍？此人說：「這是我們那邊攝像說的，可能覺得他也沒什麼惡意，節目強度非常大，之前暈倒、吸氧都有試過，攝像和場務可能以為也只是一種情況，就是說攝像也不容易，反正我們跑吐血了也要拍。」對於此錄音的真偽，浙江衛視暫沒回應。

（即時娛樂）