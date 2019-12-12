【被「賣豬仔」？】拍《演技派》4日瞓6小時 李嘉欣冇戲癮大發 (23:09)

【今晚直擊】李嘉欣今晚偕同丈夫許晉亨、8歲兒子許建彤（Jayden），一家三口出席聖誕慈善音樂會，嘉欣還與兒子Jayden一起朗讀聖詩。問到事前有否跟兒子練習？嘉欣說：「他（Jayden）記憶力不錯，看兩三遍就記得，有時他自覺做得不夠好，會積極面對，是個開心小朋友。」談到Jayden年紀小小，對鏡頭非常敏感又不怕醜，甚有做娛樂圈的潛質？嘉欣表示希望兒子做生意，以及做自己喜歡的事情。她說Jayden喜歡烹飪、看書及研究歷史，以及像爸爸愛打高爾夫球。

嘉欣闊別幕前演出10年，早前參與內地金牌製作人于正的綜藝節目《演技派》演出，她承認酬勞OK；有傳其酬勞為5000萬人民幣，她說：「咁就誇張咗！」嘉欣透露今次是密集式拍攝，原本工作8天，卻於4天內完成，加埋只睡了6小時，笑言被「賣豬仔」。「又時裝又古裝，楊貴妃造型，單是梳頭已花3、4小時，工作時間很長，通宵達旦，真的不習慣。（會否冇下次？）我喜歡個劇本，以楊貴妃的愛情故事為題材，未試過做導師，有機會便試吓玩吓，是個幾有趣、幾好的經驗」。談到她與吳鎮宇在節目中講廣東話，嘉欣稱不是電視台遷就他們，而是以港產片出發，所以他們才講廣東話。嘉欣又表示未有因此戲癮大發，但未來有不同又未做過的工作都可以嘗試，未必是拍戲，並否認復出。

（即時娛樂）