C君接新娘要過3關 自度「愛的誓言」感動黃天頤 (16:24)

鄭詩君（C君）今日與拍拖5年的港台DJ黃天頤結婚，穿上傳統馬褂的C君，中午時聯同陸永、蕭正楠、黃翠如、洪永城等星級兄弟團到酒店接新娘，唐詩詠則擔任大妗姐。

眾人到達新娘房時第一時間付上開門利市，但眾姊妹將利市銀碼上調至9990萬，C君笑言︰「你們要這個數，李嘉誠也娶不到老婆啦﹗」蕭正楠馬上向各兄弟籌集利市錢，陸永突然大叫︰「嘩﹗厚到放不入利市封了﹗」原來他們想偷偷將一包紙巾放在銀紙中間，卻不慎被姊妹團發現。蕭正楠搞笑說：「黃翠如只得入面那包﹗」一輪議價後，C君送上一封「開心大利市」，順利過關。

C君及兄弟團入房後要先接受3個遊戲考驗，既要變身美少女戰士，又要合力以嘴巴來傳送心心膠片。C君最後更要躺在地上，眾兄弟輪流伏在他身上做掌上壓，還要食住威化餅講恭賀說話，令C君被噴到一臉餅碎。

來到愛的宣言環節，C君說︰「天頤婚前一直都不准我叫老婆、太太，就算有人叫她做C君老婆，佢也即時否認，強調只是我女朋友。不過，今日之後，我可以天天叫你做老婆了。一直以來，很多新人都是讀愛的宣言，但宣言可以改或說了算。我自己設計了一段愛的誓言，如果做不到就天打雷劈。」

天頤在房內聽到老公夾雜文言文的誓言，既感動又開心。一對新人表現含蓄，C君只輕惜了老婆的臉，在旁的兄弟姊妹也沒起哄要求他們咀嘴。擔任大妗姐的唐詩詠未背熟台詞，一度「食螺絲」，十分搞笑。

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（即時娛樂）