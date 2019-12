【註冊誓辭】C君借《Friends》金句 黃天頤用《舉高隻手》歌詞 (19:37)

鄭詩君(C君)今日與拍拖5年的港台DJ黃天頤結婚,一對新人在親友見證下註冊,並在台上宣讀誓辭。C君引用外國經典劇集《Friends》的金句,黃天頤就用農夫的作品《舉高隻手》,相當溫馨。

C君表示:「以前我覺得人生要擁有好多嘢先精彩,直到我決定同你結婚之後,有一日瞓醒,睡眼惺忪之間,就見到你刷緊牙,我突然覺得好幸福,原來,其實要咁之嘛,就係每日起身見到你,無你,就有咩都唔精彩,但原來有你,就咁之嘛,刷牙,無咩,都好精彩…真心話,用外語講係真心啲(全場發笑),我就引用我最喜愛劇集《Friends》一句對白,為我嘅誓辭作結,同時為今日搞的大龍鳳作出最合理嘅解釋,黃天頤,點解我要同你結婚呢,因為『You make me happier than I ever thought I could be』,I love you。」

黃天頤說:「《舉高隻手》有三句歌詞,有冇諗過白日夢都可以成真,有冇諗過鍾意嘅人等緊你成親,有冇諗過呢世係你最開心嘅人生…無想過由原作者之一同我去實現,15年友誼加上5年愛情,令我更加了解你,多謝你選擇我成為你伴侶,今世將會成為我最開心、最嘈嘅人生,希望你都一樣。」

