【註冊誓辭】C君借《Friends》金句 黃天頤用《舉高隻手》歌詞 (19:37)

鄭詩君（C君）今日與拍拖5年的港台DJ黃天頤結婚，一對新人在親友見證下註冊，並在台上宣讀誓辭。C君引用外國經典劇集《Friends》的金句，黃天頤就用農夫的作品《舉高隻手》，相當溫馨。

C君表示：「以前我覺得人生要擁有好多嘢先精彩，直到我決定同你結婚之後，有一日瞓醒，睡眼惺忪之間，就見到你刷緊牙，我突然覺得好幸福，原來，其實要咁之嘛，就係每日起身見到你，無你，就有咩都唔精彩，但原來有你，就咁之嘛，刷牙，無咩，都好精彩…真心話，用外語講係真心啲（全場發笑），我就引用我最喜愛劇集《Friends》一句對白，為我嘅誓辭作結，同時為今日搞的大龍鳳作出最合理嘅解釋，黃天頤，點解我要同你結婚呢，因為『You make me happier than I ever thought I could be』，I love you。」

黃天頤說：「《舉高隻手》有三句歌詞，有冇諗過白日夢都可以成真，有冇諗過鍾意嘅人等緊你成親，有冇諗過呢世係你最開心嘅人生…無想過由原作者之一同我去實現，15年友誼加上5年愛情，令我更加了解你，多謝你選擇我成為你伴侶，今世將會成為我最開心、最嘈嘅人生，希望你都一樣。」

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（即時娛樂）