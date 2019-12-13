【今晚打老虎】袁偉豪孖黃智雯肢體接觸冇問准女友 蝦頭就爆錢嘉樂… (22:10)

【今日直擊】錢嘉樂、袁偉豪、黃智雯、蝦頭（楊詩敏）、羅冠蘭、袁富華及胡渭康等，今日為明年1月公演的舞台劇《今晚打老虎》綵排。錢嘉樂與蝦頭首次合作，蝦頭指嘉樂幽默、鬼馬兼氹女仔有一手，故她最難忍笑；嘉樂否認氹女仔，是將歡樂帶給所有工作人員，並預告演出時會不停爆肚。他回想10年前演劇集《王老虎搶親》，10年後演舞台版，視為新挑戰，屆時太太湯盈盈也會帶兩女兒捧場打氣。說到社會局勢不穩，嘉樂不擔心演出受影響，他認為要有人帶頭製造氣氛，香港需要娛樂，希望將歡樂帶給香港人。

袁偉豪與黃智雯這對好拍檔多次合作拍劇，今次齊齊踏台板，感覺兩者略有不同。黃智雯透露劇中有場閨房戲，她和袁偉豪要唱歌跳舞，預告會有親密肢體接觸，「之前拍劇集《三個女人一個「因」》已與他跳過類似辣身舞，大家好熟、好夾，所以有默契。今次可能有更多肢體接觸，舞台劇尺度可以更大，我知他最近為拍劇狂操肌肉，希望他不吝嗇能除衫騷一下」。袁偉豪卻請黃智雯食檸檬，拒絕騷肌，反多謝黃智雯益他任摸；他笑言不需要事先問准女友張寶兒，屆時對方必會監場。

（即時娛樂）