【C君婚宴】阿Sa封嘴快閃 Do姐駕到唔收口：唔知新娘鍾意佢乜 (23:15)

【今晚直擊】C君今日迎娶拍拖5年的女友黃天頤，晚上於中環四季酒店設宴，不少圈中好友到賀，包括鄭裕玲（Do姐）、黃子華、張繼聰與太太謝安琪、林盛斌、導演邱禮濤、蕭潤邦與太太江若琳等；其中盛傳年底結婚的蔡卓妍（阿Sa）跟容祖兒結伴到場，兩人齊表示不受訪，並且快閃入場，似乎不想回應傳聞，但阿Sa曾回覆傳媒，表示沒回應。

跟農夫合作無間的Do姐駕車到場，陸永親自在酒店門外迎接，並一起接受訪問。Do姐表示知道C君很想結婚，恭喜他現在找到合適對象成家立室，卻笑言：「唔知新娘鍾意佢乜？」在旁的陸永就提醒Do姐，這天要講吉利說話。Do姐立即讚C君優點多，好聰明又有幾滴墨水，但Do姐又忍不住批評兄弟裝，還問陸永是什麼顏色？陸永細聲說是「屎色」，兩人隨即哈哈笑。Do姐透露以現金做人情，又爆C君大把錢。其間，有外籍人士搵Do姐簽名及合照，陸永即取笑她是「國際Do」。

張繼聰與太太謝安琪則分開到場，先到的張繼聰表示跟C君、陸永自小認識，又透露現金做人情最實際；隨後現身的謝安琪，被問有否向一對新人分享夫妻相處之道？她自嘲這方面很渣。她稱出道時認識一對新人，當年她與新娘黃天頤一齊主持過年輕人節目，很戥對方開心。對於陸永爆C君暗戀太太20年，謝安琪承認也聽聞過，但男人講的說話不知可否信？她又說自己很喜歡C君的文筆，只睇字會覺得他很靚仔。

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（即時娛樂）