【冇改名冇轉行】有冇聯絡馬明安仔？黃心穎咁講... (09:59)

黃心穎談到潛水8個月的生活：「這8個月我都係好努力生活，雖然聽到外界有好多猜測，我只是好努力咁去生活。I made a mistake, And I try really hard to live with it, to learn from it. 。我同時覺得要繼續向前行、向前望。無論想講、要講的，私底下或公開都已經講咗，此事上不再有任何回應。今次回來主要陪家人，因為好耐冇見，希望大家畀多啲空間我哋，這段時間多謝大家關心。」

今次突然返港，問她有何工作安排？她說：「今次回港只是見屋企人，準備咗好多其他事，但工作遲啲先算。（會繼續做娛樂圈定轉行？之前有傳妳轉行做經紀？）工作未有時間諗，但首先我冇改名，亦冇轉行。」早前無綫高層樂易玲指她情緒不穩定，心穎說：「依家好好多！（這段時間有冇聯絡馬明？）私人嘢不回應喇。（他有冇去外地陪你？）這段時間我要自己一個人去冷靜下同面對所有嘢。（有冇聯絡許志安同鄭秀文？）這些不再回應，sorry。」再問會否跟鄭秀文道歉？她都未有回應。之前傳她經濟有問題，她說事件發生後有好多傳聞。至於留港多久？她說要再決定，見了家人先。之後乘車返回油塘寓所。

(即時娛樂)