【冇改名冇轉行】有冇聯絡馬明安仔？黃心穎咁講... (09:59)

黃心穎談到潛水8個月的生活:「這8個月我都係好努力生活,雖然聽到外界有好多猜測,我只是好努力咁去生活。I made a mistake, And I try really hard to live with it, to learn from it. 。我同時覺得要繼續向前行、向前望。無論想講、要講的,私底下或公開都已經講咗,此事上不再有任何回應。今次回來主要陪家人,因為好耐冇見,希望大家畀多啲空間我哋,這段時間多謝大家關心。」

今次突然返港,問她有何工作安排?她說:「今次回港只是見屋企人,準備咗好多其他事,但工作遲啲先算。(會繼續做娛樂圈定轉行?之前有傳妳轉行做經紀?)工作未有時間諗,但首先我冇改名,亦冇轉行。」早前無綫高層樂易玲指她情緒不穩定,心穎說:「依家好好多!(這段時間有冇聯絡馬明?)私人嘢不回應喇。(他有冇去外地陪你?)這段時間我要自己一個人去冷靜下同面對所有嘢。(有冇聯絡許志安同鄭秀文?)這些不再回應,sorry。」再問會否跟鄭秀文道歉?她都未有回應。之前傳她經濟有問題,她說事件發生後有好多傳聞。至於留港多久?她說要再決定,見了家人先。之後乘車返回油塘寓所。

