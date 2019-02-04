體重曾重達210磅 年年遭醫生警告 姜濤後悔承認係處男 (17:46)

姜濤早前接受商台《1圈圈 星光背後》訪問，自爆中一時曾是個210磅肥仔。他說︰「小時候媽媽不常煮飯，加上學校附近有漢堡包店，所以放學就吃兩個餐。我可以一次吃3個餐，每晚睡覺前要吃兩個雙層芝士孖堡。」姜濤回憶很多長輩都讚小學時的他很可愛，令當時擁有肥胖身材的他很自豪。

姜濤說︰「中學時被很多師兄、師姐取笑，一見我就話『肥仔嚟啦』。雖然可能只是開玩笑的話，但對當事人的傷害好大。大家現在可能覺得我行為閃縮，都是那時候留下來的習慣，我至今也不敢長時間望住一個人，因為不知道對方有什麼想法，是否覺得我好差。」他說每年在學校接受身體檢查後，都被醫生警告再肥下去會有患上心臟病、高血壓及糖尿病的風險。

姜濤曾揚言未拍過拖，只有他自以為正在拍拖的經驗。姜濤說︰「有次很深刻，我以為對方是我的女朋友，豈料她只是和朋友夾埋，玩我這個肥仔。（即是有無拍過拖？）沒有，我將來拍拖一定會宣布。（仍有初吻？）初吻給了媽媽。（你曾承認自己仍是處男。）唉，寧願當初沒出聲，沒想過出道以來不少問題都圍繞這方面，希望大家關注我的音樂和表演。」

（即時娛樂）