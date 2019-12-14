【持票觀眾留意】尹光取消除夕演唱會 計劃另覓日子開騷 (19:17)

尹光原定12月31日在香港大會堂舉行《尹光歡笑樂園演唱會》，其所屬唱片公司環星音樂宣布因「無法預計和保證演出期間的觀衆安全和相關交通配套」，與合作單位多番商議後決定取消個唱，並安排觀眾退票退款。

聲明指主辦方正積極安排重新向香港大會堂申請表演場地，亦與各單位協商重辦此演唱會的可能，基於安排需時，主辦方將不遲於2020年6月30日公布是否能成功重新申請場地，所以現向持票觀眾提供兩個方案以供選擇。

已購票的觀眾可選擇於第一階段（2019年12月16日起至2020年1月17日）即時申請退款，或保留演唱會之完整門票（連同票根）等待容後公布的第二階段安排。有關退票退款詳情，觀眾可留意環星facebook專頁、尹光facebook專頁及環星娛樂官方網站。

尹光在facebook說︰「公司同我商量左（咗）好耐，決定取消12月31日嘅演唱會，因為無辦法預計演出期間的觀衆安全和相關交通配套，所以先忍痛做左（咗）呢個決定。多謝各位朋友嘅支持，希望下年將會再次book到場地再次進行呢個巡迴演唱會，再次係（喺）到（度）同各位講聲對唔住！」

（即時娛樂）