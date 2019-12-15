【台北個唱】搞爛Gag又拋金句 黎明自嘲舞技差：下世可能跳得好 (16:20)

睽違24年，「四大天王」之一黎明（Leon）再到台灣演出，昨晚更是他首次登陸台北小巨蛋舉行「Leon Metro Live 2.0演唱會」，吸引張小燕、鄭怡等捧場外，女友Wing也偕同囡囡低調捧場。黎明一個人從後台走向台前，對着全場上萬歌迷獨白近5分鐘，為個唱揭開序幕。他坦言出道逾30年以來，每次來台灣工作總被問何時開演唱會，事實是真的沒人找他來，不可能他自己來台灣主辦呢！現在多年目標終於實現，黎明開心地說：「不論早或晚，我終於來到！」

黎明以《呼吸不說謊》打頭陣，他站在DJ台升至二層樓高，舞蹈員熱情伴舞；53歲的他就隨音樂輕輕擺動身體，全場high爆。之後，他獻上《對不起我愛你》、《深秋的黎明》等經典國語歌，全場大合唱，讓小巨蛋頓時成了萬人卡拉OK。

其間，曾自嘲舞技的黎明笑說：「其實有時候做Leon的dancers（舞蹈員）很辛苦，因為Leon跳得很差，不過不要緊，下一世，我可能會跳得很好。」發揮「金句王」本色。他又大搞爛gag，他問歌迷知不知道小巨蛋以前是什麼？幾秒後黎明自己解答，「是一塊空地」，逗得全場歌迷大笑。其中一個環節，黎明跟歌迷互動，有歌迷要求他落台作近距離接觸，但黎明擔心安全問題，表示危險，微笑拒絕。

對於再次於台北開騷，黎明坦言：「對我來說是一次很難得的機會。」當他獻唱《只要為我愛一天》前，黎明回憶當年到新西蘭拍廣告，挑戰「笨豬跳」，「跳之前想到還沒跟爸爸說，萬一怎麼了、怎麼辦，於是打了爸爸手機」，最後電話沒接通，他也平安完成工作；演出時回憶人生往事，更顯黎明感性一面。

（即時娛樂）