【Chiling自爆婚後改變】蔡康永做林志玲婚禮主持 酬勞嚇到小S傻眼… (17:20)

林志玲（Chiling）今年6月閃嫁日本組合EXILE成員Akira，上月於台南舉行婚禮，請來好友蔡康永擔任婚禮儀式主持人。蔡康永近日與小S（徐熙娣）接受《新浪娛樂》訪問，談到林志玲婚禮當日，他身在北京工作，飛回台北再轉高鐵到台南，算一算抵達婚禮現場的時間剛好是下午3時，但他擔心趕不及，便提醒對方找後備人選，沒想到林志玲卻回一句：「你不來我就不嫁了。」蔡康永笑說：「我心想關我什麼事，但她是新娘，我又不可能用髒話罵她。」蔡康永趕到現場，林志玲的助理立即衝上前對他說：「林志玲說你沒有站好，她就不下車！」讓他急忙換上西裝企好，並裝作若無其事，靠臨場反應跟在場賓客互動。忙完婚禮後，蔡康永透露林志玲有給他當主持人的利市，大概400元人民幣（約447港元），他還好奇問小S：「有很多嗎？」小S當場傻眼驚呼：「很少！」

至於林志玲早前與丈夫Akira接受《VOGUE》雜誌邀請拍攝一輯靚相，並暢談心中美好的婚姻，是連不理想的日子都能攜手共度，不管在一起多少年，眼中仍存在對方的好。林志玲又表示跟Akira結婚後，她的心境也有了改變，無論Akira在哪裏，林志玲下步就會想跟隨飛去，認為不管多忙，只要有心都能創造在一起的空間與時間。他們也有很多共同點，大家都很正面、細心，許多價值觀沒經過討論都十分有默契，讓林志玲常直呼神奇呢！

（即時娛樂）