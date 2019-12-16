【黎小田出殯】薛家燕哀傷送別摯友 依依不捨凝望遺照 (15:06)

薛家燕在靈堂及火葬場心情一直低落，不時要身邊人安慰。（鍾偉茵攝／明報製圖）

【今日直擊】殿堂級音樂人黎小田本月1日病逝，享年73歲，今日於世界殯儀館出殯，早上舉行大殮儀式後，遺體奉移歌連臣角場火化。黎小田兒子黎兆斌和媳婦林寄韻身穿素服，於早上9時40分到達靈堂，黎小田妹妹黎海寧、陸寶、陶傑、安德尊、林利、胡渭康、魯振順、林建名及朱紫嬈等，之後陸續抵達殯儀館。至於黎小田的紅顏知己兼摯友薛家燕，在細女石耀珠陪同下低調進入靈堂。

黎小田靈柩約於早上11時許移上靈車，黎兆斌一臉哀愁捧着爸爸遺照步出靈堂，太太林寄韻緊隨其後；家燕姐則由安德尊和細女石耀珠陪同下離開，見她雙眼痛紅，不停傷感拭淚。

眾人抵達火葬場後，戴上黑超的家燕姐愁眉深鎖，等候進入禮堂前表現得依依不捨，凝望着黎小田的遺照，並與黎兆斌傾偈。火化儀式結束後，家燕姐依傳統跨過火盆，激動得再次落淚，不停用紙巾拭淚，更攬住黎小田妹妹和親友痛哭，魯振順一度上前安慰。家燕姐登上座駕離開時，聲音沙啞向傳媒說：「多謝大家，辛苦晒。」。

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（即時娛樂）