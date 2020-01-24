【發內部通告認裁員】無綫集團行政總裁李寶安：約350人受影響 (15:27)

無綫近日傳出將裁員近千人的消息，集團行政總裁李寶安今日發出內部通告，否認這則傳聞，但為了公司需要重組部分業務流程以增加成本效益，現有約3500位員工（不包括藝員），將會有約一成人因此受影響，最快會在年底前通知受影響員工，按法例作出賠償包括代通知金等，同時亦會發放特別酬金。

無綫內部通告：

近日有報章報道指無綫電視將裁減近千名員工，報道主要內容並不正確，特別是在評論收視方面。事實是在過去半年，很多觀眾留在家中，令無綫節目之收視上升，例如《牛下女高音》、《今（金）宵大廈》、《解決師》、《Do姐有問題》、和《娛樂大家》等，而無綫新聞收視上升趨勢更是明顯。

惟本港示威衝突事件至今持續超過半年，重創旅遊、飲食及零售市道，經濟衰退已成定局，各行業包括廣告界、電視、報章和其他媒體將無一倖免，但最令人擔心的是香港前景不明朗，社會事件未有平息跡（迹）象，無法估計社會何時恢復秩序和經濟復甦。所有企業面對這嚴峻情況，均有責任採取措施，令公司營運得以持續發展及保存主要動力。

有鑑於此，公司需要重組部份（分）業務流程以增加成本效益。有關措施已考慮到對公司營運所需和同事就業作出平衡。公司現有約3500位員工（不包括藝員），將會有約一成人受到影響，公司將最快在年底前通知大部份（分）受影響員工，按法例作出賠償包括代通知金等，同時亦會發放特別酬金。

不受影嚮（響）之同事將可享有平均為半個月之2019年酌情花紅。獲晉升之同事則會按其表現獲薪金加幅。

在香港前景不明朗之現況下，公司會加快在內地，特别是大灣區的業務發展，並擴大營運設施及資源投放，此亦可為同事提供新的發展機會。在本港的OTT服務myTV SUPER已有約900萬終端登記用户（戶）。在海外方面，TVB Anywhere亦正積極在東南亞和北美市場推出新產品和服務，加強拓展業務。我藉此感謝各同事在這個艱難環境中作出之努力和貢獻。

李寶安

電視廣播有限公司集團行政總裁

2019年12月16日

（即時娛樂）