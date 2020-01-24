【群星打氣】楊千嬅自爆兒時夢想 撐AGA首個紅館個唱 (19:06)

全創作歌手AGA（江海迦）苦等7年，將於明年4月3日舉行首個紅館演唱會《AGA Round Midnight Live 2020》，成為香港首位女歌手帶着全創作歌曲踏上紅館舞台。AGA出道以來所有作品都是出自其手筆，並曾為多位歌手創作歌曲，包括張敬軒《空手而來》、陳奕迅《一個靈魂的獨白》、薛凱琪《Better Me》及吳雨霏《我願意》等。不少歌手好友知道她舉行首個紅館個唱，紛紛拍片祝賀及送上支持，包括楊千嬅、梁詠琪、陳柏宇、姜濤、吳雨霏、許廷鏗、薛凱琪、艾粒及Supper Moment。

片段中，歌手們分享自己小時候的夢想，當中包含了AGA作品的歌名，十分有心思。梁詠琪稱細個最想快高長大，想《Everyday》都長高《一釐米》；姜濤希望有個百寶袋，解決每日的《小問題》。陳柏宇小時候就夢想做一個《Superman》去打低壞人；楊千嬅表示想做一個太空人，飄去《第五類》世界同外星人傾偈；吳雨霏希望擁有自己的舞台，多年來看到各人的支持，她很感動並流下《最幸福的眼淚》；許廷鏗因為細個被家人話面《圓》，希望面可以變尖，怎樣吃也不會肥；阿占@艾粒好想與家人去旅行，不過遙遙《無期》，阿奴@艾粒則好想變成《孤雛》與飛機一起飛；薛凱琪想《One Day At a Time》般生活，活出⼀個《Better me》；Supper Moment表示如果被AGA打一鎚會當沒事發生，因為被AGA《吃定我》。

（即時娛樂）