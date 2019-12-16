陳家樂兩新片農曆年賀歲：一支大大強心針 (19:41)

英皇電影將於明年農曆新年大年初一安排兩部電影賀歲，包括由林超賢執導、彭于晏主演的超級特技大製作《緊急救援》，以及葉念琛執導、陳家樂與李靖筠合演的愛情浪漫喜劇《我的筍盤男友》。這兩部電影，陳家樂都有份演出，他直言很鼓舞：「以現今市道，我居然在農曆新年有兩齣電影上畫，確是一支大大的強心針，鼓勵我在這個行業繼續努力！」對於被看好有力接棒，從偶像蛻變成為實力派巨星，陳家樂謙稱：「很多前輩都經過不斷努力，才能成為國際巨星，畢竟我不是紅褲子出身，接受過正統訓練，我希望能夠參與更多製作，不斷磨練演技，沒有實戰經驗很難進步，新一代演員最欠缺的，就是機會！」他明白充實自己的重要性，已報讀戲劇訓練班增值，希望令演技更上一層樓。

陳家樂在《我》片以全新面貌亮相，化身霸道筍盤男與李靖筠共譜一段都市浪漫戀曲，他說：「別以為拍愛情電影一定很輕鬆，這個角色對我是一次很大的挑戰，過往我常演陽光男孩較正面，感謝葉念琛導演在該片為我設計這個有點cool、乞人憎，卻又要令人討喜的新嘗試，我很樂意接受挑戰。」他還盛讚首次合作的李靖筠聰明、有天分。至於繼《破風》後，再與林超賢導演、彭于晏合作，陳家樂感到與有榮焉，「多謝林導演自《破風》後再一次給我機會，能夠飛往墨西哥拍攝超過三個月外景，親身目擊荷李活水平的大製作，確是令我大開眼界」。

（即時娛樂）