楊千嬅拍《多功能老婆》過足戲癮 現實生活拒揀「劍雄」 (19:45)

【專訪】楊千嬅相隔18年再拍無綫劇《多功能老婆》，劇中角色經歷先苦後甜，飽受賤男老公黃浩然狠心對待，之後戀上深情小鮮肉周柏豪。千嬅表示拍此劇是奇妙的緣分，當時忙於準備2018年跨年演唱會，開騷前突然收到監製陳寶華及無綫高層余詠珊的邀請，前者稱想拍齣好的港劇，亦很想她參與，千嬅即二話不說答應演出，「因我們是聽廣東歌、看港產片和港劇長大的，作為演員當然想出一分力」。她又指被劇本夠真實所打動，加上主角「藍飛」與真實楊千嬅很大反差，極具挑戰性又可過足戲癮，幾個原因加起來令她決定接拍。

千嬅劇中經歷老公黃浩然偷食，對方為事業拋妻棄子，但她表明假設現實生活中遇到相同遭遇，原諒到一次，原諒不到第二次，定必將學會的功夫全使出來對付對方。至於現實中，在「翻兜男」劍雄、「深情男」浩田和「暖男」邢老闆之間會作何選擇，千嬅說：「一定不會翻兜！因心裏始終會有條刺，這條刺會影響對對方的信任和包容的耐性，勉強一起會過不到自己感受，寧願保持好朋友關係，一起好好照顧小朋友。」

欲知楊千嬅專訪詳情，請留意明天（12月18日）明報娛樂版。

（即時娛樂）