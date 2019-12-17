【專訪】與丁子高10年婚姻無風浪 千嬅重夫妻溝通與空間 (19:58)

楊千嬅與老公丁子高今年結婚10年，恩愛程度有增無減。她認為夫妻相處之道最重要是溝通，首先是二人的工作背景，有互相尊重的空間，而且明白和了解對方工作性質，磨擦也少一點，「我覺得現在的夫妻，就算老夫老妻，中間都可以保持朋友關係去傾談。有時我鑽『牛角尖』，他會以公關角度幫我分析，我又會以藝人立場去給他意見，大家便多了一個聊天空間。加上我們經常飛來飛去，所以更珍惜一起的時間。適當時，我們又會給對方私人空間，因當演員和歌手是需要空間去幻想創作」。千嬅自爆在屋企是一個分裂的人，可能自己是水瓶座，性格較「飄」，無記性又易受別人說話影響，如果將屋企交給她打理一定很危險，幸好老公是理性的人，二人「陰陽和合」。

作為老婆，有何御夫術？千嬅說兩個人相處就是想太多，才會衍生很多疑心和矛盾，最緊要是信任，「大家都是信任對方，明白什麼是家庭觀念才結婚，沒必要去懷疑，而且這個年代，懷疑是男女平等的，另一半都有他的交際。如果兩公婆感情關係無問題的話，就不會有那麼多虛位給你去多想」。

欲知楊千嬅專訪詳情，請留意明天（12月18日）明報娛樂版。

（即時娛樂）