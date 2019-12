next

陳茵媺(Aimee)近年暑假也帶3個仔女返加拿大探親,老公陳豪每次均有工作在身,未能同行。聖誕將至,陳茵媺趁有假期,再次帶仔女返加拿大,大忙人陳豪亦有假放,今次終於齊人,一家五口齊齊出發。陳茵媺在社交網分享照片,只見大家都露出開心笑容,唯獨囡囡Camilla沒甚表情,未知是否因搭飛機太耐故有點累?陳茵媺留言「16 hours... We made it! Our fab 5 Canadian winter adventure begans!」網民紛紛祝他們有一個愉快假期。

(即時娛樂)