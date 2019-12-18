【曾任電台Sales】林盛斌自爆那些年人工暴升10倍 (13:44)

於電台出身的林盛斌（Bob），近年在影視圈相當吃香，兼且身兼多職，做DJ﹑拍戲﹑拍劇和擔任主持都瓣瓣掂，家庭生活亦十分美滿，與太太育有4名仔女。

Bob昨天在社交網貼相，有感而發憶述初入行時點滴，他說：「我人生第一份工，就係喺電台做Sales。當年我嘅銷售成績，今日回想返，算唔錯，由起初底薪六﹑七千蚊（元），只係短短半年時間，到我離職嘅時候差唔多出緊六﹑七萬一個月，以一個啱啱大學畢業出嚟做嘢嘅死𡃁仔嚟講，直頭係好似人生大贏家咁！

點解我可以做到？因為我好明白一個道理：『我唔係打緊一份工，我係經營緊我嘅生意』，如果你只係當一份工，你得到嘅只係人工；如果你當係自己生意，你得到嘅就係利潤同回報。

當你好重視你盤生意，覺得間公司你都有份嘅時候，你嘅目標、你嘅心態、你嘅想法、你嘅行為，同『只係當自己打份工』會有好大嘅分別，而呢個分別，經過一段日子，就會帶嚟好唔同嘅結果。

所以懇請在座各位，無論你係做緊任何範疇嘅工作，千祈千祈，唔好再當自己只係打份工，你要相信你係經營一盤你都有份嘅生意，日後你所得到嘅，將會超乎你想像咁多！ 希望以上所講嘅一小段，可以為你/妳帶嚟少少激勵。」

（即時娛樂）